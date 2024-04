Belo antecipa saída de casa; Gracy diz: 'Cheguei e ele tinha levado tudo'

Gracyanne Barbosa e Belo decidiram se separar há mais de 8 meses, conforme adiantou com exclusividade esta coluna. No entanto, o pagodeiro decidiu sair de casa apenas após todo o burburinho que se formou em torno do fim de seu casamento.

Em conversa exclusiva com a coluna, na manhã de hoje (24), Gracyanne confirma que Belo antecipou a saída da casa em que moravam juntos. Ele levou seus pertences na tarde de ontem.

O cantor já planejava se mudar para uma nova mansão, no bairro do Recreio, também no Rio de Janeiro, mas o "clima" azedou após notícias circularem apontando diversas traições.