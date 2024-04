Festão de 12 horas de Ludmilla terá celulares proibidos; saiba os detalhes

Ludmilla celebra hoje os 29 anos e, como de costume, fará um festão no Rio de Janeiro para comemorar. O evento, que acontece em um famoso beach club na Barra da Tijuca, marca também seu retorno ao Brasil após estrear no palco principal do Coachella.

A coluna apurou que a superfesta, com 12 horas de duração, é inspirada no tema "Ludmilla in the House", nome que batiza a próxima turnê da cantora. O famoso cofre dourado, já utilizado como cenário em shows, fará parte da decoração do evento.

A estética da festa faz referência a linha do tempo na vida artística de Ludmilla.