Darlin Ferrattry, 44, saiu em defesa da filha Lexa, 28, após a mãe de MC Guimê, Mariah Cristina, afirmar que ela estava traindo o funkeiro há dois anos.

Em contato com este colunista de Splash, a rainha de bateria da Império Serrano questionou a ex-sogra de Lexa por qual motivo está atacando a cantora e a orientou a cuidar do funkeiro após o fim do casamento de ambos.