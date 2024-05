Saryne: Ingênuo, Davi do BBB 24 enfrenta crise atrás de crise

Davi Brito voltou a ser criticado após prestar contas sobre suas doações ao Rio Grande do Sul, reforçando a necessidade de ter uma equipe profissional.

No Central Splash de hoje (28), Bárbara Saryne diz que o ex-BBB tem sido ingênuo. "Davi ser criticado não é novidade. Eu vejo as atitudes dele como bondade […] Mas vejo um pouco de ingenuidade", afirmou. "Já deu tempo para ele procurar uma assessoria para ajudá-lo de forma profissional".

A comentarista disse que o baiano pode estar querendo poupar dinheiro ou até não confiar em assessorias, mas que isso traz consequências. "Ele deveria procurar uma equipe o mais rápido possível para ajudá-lo e afastá-lo de polêmicas", opinou.