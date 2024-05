Musa inspiradora e envolvida em processo: quem é a viúva do Chorão?

Graziella Gonçalves, viúva de Chorão, está no meio de uma briga judicial com Alexandre Abrão, filho do cantor, e defende que os ex-guitarristas do Charlie Brown Jr. possam se apresentar usando o nome da banda. O imbróglio jurídico foi retratado em reportagem do UOL Prime.

Quem é Graziella?

Nascida em 1971, em Santos, no litoral de São Paulo, ela é formada em Moda no Senac e se tornou estilista. Publicou alguns vídeos em um canal no YouTube, onde compartilhava sobre sua vida e processo de luto após a morte de Chorão. As publicações foram feitas de fevereiro a outubro de 2019.

Graziela e Chorão se conheceram em 1993. No livro "Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz?", publicado em 2018 e escrito por Graziella Gonçalves, ela conta como foi quando conheceu o músico.