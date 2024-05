Deboche e 'efeito Neymar': os bastidores do flagra de Marquezine e João Gui

No Central Splash de hoje (24), Lucas Pasin revelou os bastidores do encontro entre Bruna Marquezine e João Guilherme ontem (23) na Cidade do Samba.

Questionada por Pasin sobre sua relação com João, Bruna abandonou a entrevista. "Sei que você tem que perguntar, mas você sabe que não vou falar", disse a atriz. João Guilherme, por sua vez, desconversou.

Pasin diz que a reação de Bruna era esperada. "Toda vez que ela não quer falar sobre o assunto, ela abandona a entrevista", disse. "Mas ela foi fofa [?] Foi um pouco debochada, mas eu entendo."