Fã processa Madonna por 'expor espectadores à pornografia' em show

Um fã norte-americano processou Madonna, alegando ter sido enganado com relação a Celebration World Tour, última tour da cantora pop.

O que aconteceu

A informação é da revista People. De acordo com a revista, o fã entrou com uma ação contra a cantora na Califórnia nesta quinta-feira (30). Ele alega que foi enganado propositalmente pelo marketing dos shows.

O autor do processo reclama dos horários dos shows. Ele aponta que as apresentações de Madonna em quatro cidades da Califórnia começaram bem depois do programado.