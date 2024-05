'A voz não era minha': Tainá Castro se defende em treta Militão x Karoline

Fiquei muito chateada com as mentiras que foram inventadas sobre aquele episódio. Em primeiro lugar: a voz não era minha. Não fui eu que chamei a atenção de Cecília.

Tainá diz que ela e Éder Militão contaram para Karoline quem havia dado uma "bronca" em Cecília:

Desde o primeiro momento fizemos questão de esclarecer para a mãe. Ela sempre soube que as crianças estavam brincando e a babá que ela tinha contratado estava na cena. Eu nem estava no mesmo ambiente. Mas, fizeram questão de pintar um quadro diferente nas redes sociais, que não era verdadeiro. Tiraram totalmente de contexto, falando até mesmo que eu tinha tratado a menina mal.

A influenciadora ressalta que sempre tratou a filha do atual namorado muito bem: "Quando estou com a Cecília, trato ela com o mesmo carinho que os meus filhos. Preferi não me pronunciar publicamente na época, justamente para tentar preservar as crianças, mas essa mentira sempre volta".

Sobre a relação de Militão com a filha, Tainá afirma: "É um ótimo pai. Isso, aliás, é o que mais admiro nele. Em questão da filha, ele não peca em nenhum quesito. Ele faz tudo para deixar a Cecília bem."

Relembre a polêmica do áudio:

Tudo começou quando Maju Militão, irmã de Eder Militão, abriu uma live nas redes sociais. Ao fundo, foi possível ouvir uma voz feminina repreendendo Cecília, filha de Karoline e Militão, de 2 anos.