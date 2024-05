Éder Militão quebra silêncio sobre treta com Karoline: 'Muitas mentiras'

Éder Militão decidiu quebrar o silêncio sobre o "casos de família" que vive com a ex, a influenciadora Karoline Lima.

O jogador do Real Madrid entrou na Justiça recentemente para que a filha deles, Cecília, de 2 anos, possa viajar para visitá-lo na Espanha e assistir à final da Champions League, que será em 1 de junho.

Em conversa exclusiva com a coluna, Militão - que entrou na Justiça para que Karoline não se mude de São Paulo para o Rio com a filha deles - diz estar cansado de ler mentiras sobre a treta familiar. Ele afirma que a briga não foi motivada por ciúme da ex.