Antes de treta, Militão e Karol tinham planos de reality; saiba bastidores

Procurada pela coluna, Karoline falou com exclusividade sobre o momento que vivia com Militão quando cogitou aceitar a gravação do reality. Ela afirma que o jogador do Real Madrid falava, no ano passado, em mais filhos e na retomada do casamento.

Os bastidores da relação

A influenciadora diz que após a festa de 1 ano de Cecília - que viralizou com um vídeo nas redes -, os dois se reaproximaram, e afirma que estava em Madrid quando Militão se lesionou no futebol, sendo ela a responsável por cuidar dele neste dia.

Mesmo com tudo que já tinha passado, abri mão do meu ego e do meu orgulho para me dedicar 100% a ele. Ajudei na questão psicológica, no banho, remédios, em tudo. Poderia ter ido apenas conversar sobre nossa situação e, quem sabe, voltarmos. Sim, eu ainda o amava e ainda mantinha uma dependência emocional nele, com o sonho de viver em família, Karoline Lima.

A influenciadora percebeu algo errado quando, mesmo na reaproximação, Militão mostrava "atitudes" que não combinavam com quem desejava uma boa relação: