Poeta fará visitas surpresa em novo quadro do Encontro; saiba detalhes

Patrícia Poeta estreia na próxima segunda-feira um novo quadro no Encontro, e esta coluna de Splash descobriu os detalhes com exclusividade. A apresentadora fará visitas surpresas a fãs do matinal da Globo.

No quadro "Te Encontro em Casa", Poeta aparecerá de surpresa na casa de pessoas que já estiveram na plateia do Encontro, ou que são fãs do programa e assistem com frequência.

Patrícia Poeta falou com exclusividade do quadro: