Futebol com famosos deveria ser quadro fixo do Domingão com Huck

O Futebol Solidário, que aconteceu nesse domingo (26), conseguiu realizar o que muitos brasileiros sonhavam: o reencontro de Belo e Denilson. Com Xamã, Ludmilla, Ronaldinho Gaúcho, o evento foi uma iniciativa para arrecadar dinheiro ao Rio Grande do Sul.

No Central Splash de hoje (27), Lucas Pasin disse que o quadro deveria se tornar fixo no Domingão com Huck (Globo), com o nome de "Futebol dos Famosos". "Pode ser o golaço do Huck [...] Já estou torcendo pela próxima edição".

O comentarista ainda disse que Lívia Andrade parecia "realizando um sonho" no evento. "Entrando ao vivo, no Macaracanã, podendo unir Belo e Denilson, o grande momento do jogo fora de campo", disse. "Amei que conseguiram unir o futebol e o entretenimento".