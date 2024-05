Gracy chama a mãe de Belo de sogrinha enquanto cantor é clicado com outra

Gracyanne Barbosa, 40, mostrou que aproveitou o feriado para fazer um passeio com Terezinha Vieira, mãe de Belo, 50. O cantor também aproveitou, mas na companhia de uma mulher e amigos em um shopping.

O que aconteceu

Em um carro, Gracy apareceu sorridente, mas sem detalhes sobre o passeio com Terezinha. "Feriado com a sogrinha."

Já Belo, foi fotografado abraçado com uma mulher em um shopping da Zona Oeste do Rio. Nas imagens, que rapidamente viralizaram, Belo e a mulher conversam abraçados com dois homens e um garoto sentados em uma mesa do local.