Ex-BBB Alan expõe racismo e rejeição após namoro com Grazi: 'Não aceitavam'

O ex-BBB 5 Alan Passos expôs hoje (27) no Central Splash que foi muito criticado por seu relacionamento com Grazi Massafera durante o reality show.

Segundo Alan, tanto ele quanto sua mãe sofreram com racismo na época. "Naquele tempo eu era o cara feio, de 'cabelo bombril', porque tinha um black-power", diz. "As pessoas queriam me colocar dentro de uma caixa […] Coisas que em 2005 eram permitidas".