O casal, antes das festividades, marcou presença no desfile da Dolce & Gabbana na Semana de Moda de Milão, e ainda se encontraram para um jantar com o designer Stefano Gabbana.

Ainda no dia do casamento, a noiva usará, para o jantar e a valsa, um vestido moderno e sapatos assinados pela Givenchy, avaliados em pouco mais de R$ 1 milhão.

Se o cenário é famoso, a lista de convidados não fica atrás: Deborah Secco, que volta à TV nesta semana como uma das protagonistas de "Elas por Elas", é madrinha do casamento ao lado do marido, Hugo Moura. Para estar presente, ela conseguiu negociar com a produção da nova novela das seis para ser liberada das gravações neste dia. Amiga da noiva, elas se conheceram em Miami por meio do amigo em comum Leo Fuchs, que também participa da festa.

A lista de convidados ainda conta com Carolina Dieckmann e o casal Roberto Justus e Ana Paula Siebert. Já Alok foi contratado para se apresentar no evento, e deve levar a família junto na viagem.