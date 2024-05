Após polêmica, Lívia Andrade entrega: 'Tem um casal na Dança dos Famosos'

Lívia Andrade sabe que existe um "novo casal" no Dança dos Famosos 2024, mas não quer entregar nomes.

Em conversa exclusiva com a coluna, a atriz diz que soltará indiretas sobre o assunto durante o "Domingão com Huck", e comenta sobre a polêmica após um comentário para Micael Borges no último domingo.

"Não vou dar nomes aos bois, mesmo sabendo, não passo informação para ninguém. Quando eu trabalhava no Fofocalizando, as fofocas não vinham por mim, eu só lia o 'TP'. Lá no 'Domingão', eu só fiz uma brincadeira, como sempre faço", diz.