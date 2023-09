Lexa anuncia novo fim do casamento com Guimê: 'Tentamos'

Lexa e Guimê se conheceram em 2015 durante o programa "Encontro" (Globo) e se casaram três anos depois. Em 2022, eles chegaram a anunciar o fim da relação, mas voltaram poucos dias antes do funkeiro ser anunciado no BBB 23 (Globo).

Guimê acabou expulso do reality show da Globo em virtude de importunação sexual contra a participante convidada Dania Méndez. O episódio causou um afastamento temporário do casal, que reatou dois meses após o fim do programa.

O começo

Lexa e MC Guimê se conheceram em 2015 durante uma participação especial no programa "Encontro" (Globo). Recentemente, a artista estava na atração global e contou que ambos cantaram juntos no palco.

"Ele tava passando muito mal nesse dia, e eu tenho uma bombinha porque também sou asmática. Eu fui no ônibus, emprestei [a bombinha] para ele", contou a cantora. "Ele ligou para minha mãe nesse dia e disse 'você vai ser minha sogra'", acrescentou.

A artista contou que, com a autorização da mãe, saiu com Guimê no mesmo dia. Os dois assumiram o namoro no mesmo ano e, em 2016, o funkeiro pediu Lexa em casamento.