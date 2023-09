'A patroa me tira do sério'

O músico e ator chegou a conversar com amigos próximos afirmando que estava encantado por várias coisas de sua vida, e não falava mais com o mesmo brilho nos olhos sobre o casamento.

Segundo uma fonte da coluna, Lucas Lima, em momentos mais descontraídos, fazia alguns desabafos que entregavam um certo descontentamento com a relação. Ele brincava soltando frases do tipo "A patroa me tira do sério".

Viagem de 'despedida'

A cantora Sandy no seu casamento com o violinista Lucas Lima, em 12 de setembro de 2008 Imagem: Rafaela Azevedo/Divulgação

A "despedida" do casamento aconteceu recentemente. Os dois fizeram uma viagem para a França, visitando a EuroDisney. O filho Theo, de 9 anos, foi junto. Lá reforçaram conversas sobre a importância da família e do que eles tinham construído, mas não viram qualquer "chama" do casal acesa.