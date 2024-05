Infarto: você tem 90 minutos para escapar bem dessa!

Enquanto o tempo passa, a porção do miocárdio que seria irrigada pelo trecho obstruído da coronária fica sem receber o sangue com oxigênio. É a isquemia. Como esse gás é indispensável à vida, a conclusão é óbvia: se demora muito, essa parte morre e se torna, inclusive, um obstáculo para a circulação alcançar áreas vizinhas. Ou seja, no final das contas, a região infartada vai crescendo feito bola de neve. Tic, tac, tic, tac…

Um pedaço que não volta mais

"Imagine o tamanho da encrenca, ou melhor, da lesão, depois de ficar seis horas sem receber sangue!", diz Andrei Sposito, professor titular de Cardiologia na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas. Se a pessoa sobreviver, ganhará de má lembrança uma insuficiência cardíaca.

O coração, então, não baterá com a eficiência de antes. Ora, terá de se virar com o que sobrou de músculo, já que um pedaço dele morreu. "Quando é assim, a diminuição na expectativa de vida é de dez anos ou mais", comenta Sposito.

Daí ser consenso no mundo inteiro: se nada for feito para restabelecer o fluxo sanguíneo em uma hora e meia, mesmo continuando a viver, o paciente sairá dessa experiência no prejuízo. Perderá saúde e perderá dinheiro, como mostra o estudo recém-publicado, liderado pelo professor Sposito. O trabalho também é assinado por pesquisadores da Universidade de Brasília, do Hospital de Base e do Instituto Aramari Apo, no Distrito Federal.

Guarde este nome: trombolítico

Restaurar o quanto antes a passagem do sangue onde ela está interrompida é fundamental. Fazer, enfim, o que os médicos chamam de reperfusão, em seu jargão.