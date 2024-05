3º dia, Globo feliz e arquibancada gratuita: as mudanças do Carnaval no Rio

Se trata de uma mudança regulamentar, uma decisão tomada em plenária com as 12 escolas de samba. Só quem votou foram as escolas. Eu, no papel de presidente, só voto em caso de empate, e não foi o caso. O terceiro dia vem com um impacto muito direto em quem vive de Carnaval. Essas pessoas terão uma melhoria de condições de trabalho. As mudanças regulamentares ainda não acabaram. A plenária só encerra dia 11 de junho, e acredito que teremos novas mudanças. Só divulgamos o terceiro dia antes porque precisávamos realizar o sorteio da ordem dos desfiles.

Você fez um estudo sobre o impacto do terceiro dia?

Temos uma série de dados e análises de diferentes setores. A necessidade do terceiro dia se fez por uma série de motivos, e eu posso destacar alguns. O primeiro deles é a uniformização de competição. O "efeito iluminação" é algo grandioso, e correr o risco de uma escola apresentar o seu desfile inteiro na luz do dia traz um impacto direto na competição. Tem também a contribuição social e financeira do Carnaval. O terceiro dia traz um aumento do turismo. Também podemos destacar a possibilidade de ingressos mais baratos, principalmente nas arquibancadas. A tendência é atender a um número maior de pessoas. Estamos em busca de soluções para que mais pessoas venham para o Carnaval, e ter o terceiro dia é uma dessas maneiras.

A Globo, que tem o direito de transmissão, também fica feliz?

Sem dúvida. Não só por questões financeiras, mas por questões midiáticas. Um terceiro dia de desfiles traz mais tempo de televisão para poder falar de Carnaval e reverberar sobre o produto que eles compram, já que compram o direito de imagem deste produto. A Globo está feliz. A prefeitura, o Governo. É importante ressaltar que todos ganham com isso. A população como um todo. É o Carnaval reafirmando a sua contribuição social. Querendo ou não, até quem não gosta do Carnaval, está sendo positivamente impactado por essa mudança. Tem questões logísticas da cidade que melhoram significativamente com isso. São menos carros alegóricos circulando pela cidade por dia. Mas o principal ponto é o aumento financeiro e turístico da cidade.

A próxima mudança será ter arquibancadas de graça?