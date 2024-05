Pedro Lima, lateral do Sport, é o novo sonho de consumo do futebol europeu

Depois da eliminação para o Fortaleza, dentro do texto sobre os destaques do jogo, escrevi que ele, sem dúvida, seria o novo alvo dos grandes clubes, porque realmente ele é acima da média para uma posição carente no futebol brasileiro.

Não tenho dúvida de que o Dorival Jr. e sua equipe já estão observando muito de perto o Pedro Lima, porque, dentro da renovação da nova seleção brasileira, esta Copa América ou a Copa do Mundo de 2026 talvez seja a última do lateral/zagueiro Danilo, e as vagas para a lateral direita estarão abertas.

Já tem um garoto de 21 anos ocupando uma vaga, que é o Yan Couto, que também é muito talentoso. Tanto que, em 1º de março de 2020, assinou um contrato com o Manchester City por cinco anos e foi emprestado em algumas temporadas. Nesta última, 2023/24, fez parte do grande campeonato feito pelo Girona, da Espanha.

Pedro Lima é o concorrente principal para entrar nessa vaga, que ficará aberta quando Danilo parar de ser convocado, e não descarto que esse garoto pernambucano, com cabelos parecidos com os do meu amigo Biro-Biro — que também saiu da base do Sport — já lute por uma convocação até a Copa de 2026.

Parece que as propostas já começaram a chegar, e a primeira já foi recusada por não estar nem próxima do que o Sport espera, como afirmou o membro do comitê gestor do clube, Raphael Campos. Segundo ele, o jornalista inglês Duncan Castles afirmou que o Chelsea está disposto a oferecer 8 milhões de euros (45 milhões de reais) pelo brasileiro.

Pedro Lima, depois dos palmeirenses Endrick (18 anos), que já foi para o Real Madrid, e Estevão (17), que já foi negociado com o Chelsea, entrou na mira do futebol europeu no mesmo momento que o corintiano Wesley.