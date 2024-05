Ex-BBB Michel diz que venderá carro que ganhou no reality para pagar contas

Ex-BBB expõe decepção com edição da Globo

Na entrevista, Michel também reclamou da forma como a Globo editou o reality show e o "rotulou". "Acabei sendo vendido como Planta", disse.

Ele reconhece que se resguardou nas primeiras semanas do programa, mas que o rótulo permaneceu mesmo após assumir um perfil "mais jogador". "A internet é pesada", comentou. "Mas Planta, não fui não. Nunca tive medo de me impor, só não me impunha brigando".

Ainda segundo o ex-BBB, o fim de seu contrato com a Globo não foi por falta de desejo, mas sim pela necessidade de fechar novos contratos a preços mais baixos do que aqueles que a emissora estaria aceitando — e, por isso, impedindo os participantes de ganharem algum dinheiro.

Apesar disso, Michel disse que não se arrepende de entrar no reality. "Para mim, foi positivo. Quando entrei no programa, não tinha nada a perder", afirmou. "Achei que era diferente, mas não me arrependi de forma nenhuma".

Michel sobre amizade com Wanessa: 'Juntos na hora difícil'

Questionado sobre sua amizade com Wannessa Camargo, mesmo após o "cancelamento" da cantora, Michel disse que não "larga a mão" de seus amigos. "Que amigo eu seria se na dificuldade eu fugisse?", questionou. "Na amizade, a gente não tem só momentos bons não".