MC Guimê se manifesta sobre separação de Lexa: 'Parem com especulações'

"Ele tava passando muito mal nesse dia, e eu tenho uma bombinha porque também sou asmática. Eu fui no ônibus, emprestei [a bombinha] para ele", contou a cantora. "Ele ligou para minha mãe nesse dia e disse 'você vai ser minha sogra'", acrescentou.

A artista contou que, com a autorização da mãe, saiu com Guimê no mesmo dia. Os dois assumiram o namoro no mesmo ano e, em 2016, o funkeiro pediu Lexa em casamento.

Lexa e MC Guimê começaram a namorar após flerte no "Encontro" (TV Globo) Imagem: Reprodução/TV Globo

Música e início de namoro

Em dezembro de 2015, os dois lançaram a única parceria musical deles, a música "Fogo", com direito a videoclipe em clima de pegação e carro ostentação. Na época, eles ainda não haviam oficializado o namoro, mas já viviam um affair.

A oficialização do namoro aconteceu publicamente no mês seguinte. "Eu quero confirmar que está mesmo rolando, ele é um lord, um amor de pessoa, está me fazendo muito bem, muito feliz", disse Lexa em entrevista ao "Vídeo Show".