Fila anda: Gracy está errada em reclamar de brincadeiras de Huck sobre Belo

Da Redação

Gracyanne Barbosa, 40, não gostou da participação de Belo, 50, no Domingão com Huck (Globo) da última semana. Ela reclamou para a coluna de Lucas Pasin sobre a falta de um posicionamento do ex sobre estarem separados e também da postura de Luciano Huck, 52 — que, a seu ver, fez brincadeiras indelicadas sobre o fim da relação.

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, confessou ter se surpreendido com o tom festivo que a crise do ex-casal ganhou no palco do dominical. "Foi a primeira vez na minha vida que vi um 'chifre' ser comemorado em rede nacional. Nunca tinha visto isso — mas o mundo está mudando e nós precisamos acompanhar o mudar do tempo. Tudo é válido hoje em dia. É preciso ter a cabeça aberta."