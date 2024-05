Famosos dão bom exemplo ao se pôr na linha de frente de ajuda ao RS

Da Redação

Médicas de formação, as ex-BBBs Amanda Meirelles, Thelma de Assis e Marcella McGowan divulgaram que estão a caminho do Rio Grande do Sul para atuar na linha de frente do atendimento às vítimas das enchentes. Pedro Scooby e Lucas Chumbo também estão por lá, ajudando nos resgates.

Yas Fiorelo, apresentadora do Splash Show, elogiou a iniciativa do trio de médicas, que se alçou à fama por meio do reality da Globo. "Neste momento, é muito importante que estejam lá essas pessoas que podem ir, que têm uma formação e podem ajudar como médicas - ainda mais quando se tem uma influência tão grande como elas três."