Ex-Dominó tinha Gugu como ídolo e posou nu: 'Minha mãe que negociou'

O ex-integrante do Grupo Dominó Rodrigo Phavanello, ou simplesmente Rô Phavanello,conta um pouco como era sua relação com o patrão Gugu Liberato, sobre sua paixão desde cedo por ser ator e de como isso o levou à famosa boy band nos anos 1990.

Rodrigo diz que a paixão por televisão veio desde a infância. "Sempre fui apaixonado por televisão, assistia Gugu no quartinho no fundo de casa. Pegava o lençol da mãe e lata de óleo e fazia canhão de luz."

Os pais dele o colocaram no teatro amador em Campinas com 15 anos. "Saía de Campinas e ia para a porta do SBT ver a montagem de cenários." No SBT, Rodrigo conheceu Gugu Liberato, que promoveu a banda Dominó.