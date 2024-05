Gracyanne proibida de engravidar por patrocinadora é uma invasão da alma

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, revoltou-se com o abuso a que Gracyanne foi submetida. "Não sei qual é o produto, a marca, mas também não interessa. É a vida dela, o corpo dela! Tudo bem que ela usa o corpo para fazer propaganda desses produtos, mas é um absurdo!"

Para ele, uma cláusula contratual assim extrapola todos os limites do razoável. "Que bacana que ela se livrou [desse patrocinador abusivo] e agora pode ser mãe. Porque isso é uma invasão de tudo - da vida pessoal, [até] da alma da pessoa. Achei realmente terrível."

Yas: Eduardo Paes quer evitar repetir caos de Taylor Swift com Bruno Mars

A produtora Live Nation suspendeu nesta quinta-feira (9) a venda de ingressos para o show de Bruno Mars no Rio de Janeiro, que aconteceria em 5 de outubro. A prefeitura não autorizou a realização do show às vésperas das eleições, marcadas para o dia 6.

Yas Fiorelo apoia a decisão do prefeito Eduardo Paes, 54, de não permitir o espetáculo neste período. "Nós tivemos exemplos práticos de como a falta de organização e de responsabilidade dessas empresas pode gerar coisas muito sérias, como foi o caso do show da Taylor Swift, também no Engenhão. E não é só esse caso. Temos várias questões que precisam ser avaliadas."