Luana Piovani erra ao pegar carona nas aparições públicas de Pedro Scooby

Ele lamentou, entretanto, o fato de Luana insistir em pegar carona nas ações do ex para atrair a si os holofotes. "Scooby vai para o BBB, ela aparece na mídia, como se estivesse atrelada [a ele]. Ele faz uma boa ação, ela também aparece para aproveitar esse momento. Eu sei que é oportunidade, mas fica feio. Não acho bacana."

Para Leão, este detalhe é o único ponto a arranhar um pouco a credibilidade da loira em que tudo o que ela diz e defende. "Acho importante suas falas, entendo sua preocupação como mãe - mas essa coisa meio oportunista, de estar sempre na mídia através do ex-marido, me irrita um pouco. Tirando isso que me incomoda, de resto concordo com ela."

Yas: Documentário de Davi mostra potencial do BBB de mudar vida das pessoas

O Globoplay lançou nesta quarta-feira (8) o documentário "Davi: Um Cara Comum da Bahia", que retrata a trajetória de Davi Brito, 21, campeão do BBB 24 (Globo). Além dos familiares do baiano, o filme conta com a participação de famosos como Ivete Sangalo, 51, e Carolina Dieckmann, 45.

Yas Fiorelo revelou-se emocionada com este novo produto do streaming. "O documentário mostra o poder que o Big Brother tem de mudar a realidade das pessoas. Mudou vida do Davi, da família dele e de várias pessoas. Isso é uma das coisas mais interessantes do programa, mesmo com todas as falhas que tem."