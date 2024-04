Gracy detona Belo e Huck após Domingão: 'Onde o ego existe, o amor desiste'

Belo falou, ontem, pela primeira vez sobre estar solteiro durante sua aparição no "Domingão com Huck".

"Estou passando por um momento, que não é um momento tão bom, mas, a única coisa que vou falar é que onde existe amor, ainda existe esperança, é importante dizer isso, estamos falando de 14 anos", disse Belo.

"Namorada no 'Domingão'". Durante o papo com Belo, Luciano Huck voltou a tocar no assunto da separação, brincando: "Pensando em arrumar uma namorada para você no 'Domingão', um crush para o Belo".