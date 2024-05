Copa do Mundo de 2027 no Brasil deixará legado gigante se não repetir erros

O simples fato de chegar ao Brasil já deixa legado para toda a América do Sul. A Copa do Mundo será um gigantesco incentivo para meninas e mulheres praticarem o futebol e, a partir da quantidade de atletas, formar uma nova e talentosa geração de jogadoras.

Uma das vantagens da Copa de 2027 em comparação com a de 2014 é não precisar construir estádios. Deste ponto de vista, é justo reconhecer que o Mundial de dez anos atrás deixou herança. O legado não é zero, como muita gente diz. Tanto que nunca houve tão boas médias de público no Brasil como atualmente.

Mas também houve corrupção e disputas políticas, como aquela que levou Cuiabá a ser a sede do Pantanal numa disputa com Campo Grande que contou com Gilmar Mendes como cabo eleitoral.