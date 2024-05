Jennifer Lopez não tem o que mostrar como artista

Ele só acha uma bobagem Jennifer querer mudar de endereço ao invés de seguir vivendo na residência que era do casal. "Não entendo por que mudar de casa. Se ele já saiu de lá, por que ela não pode ficar na casa? Não dá nem para dizer que 'são tantas lembranças', porque não foram nem dois anos [de casamento]. Só pode ser para atrair mídia. Fica na casa quieta!"

Para Leão, o grande problema de Lopez é ter muito o que mostrar enquanto figura pública, mas pouco como artista. "Quando a pessoa só tem [a expor] na mídia a vida pessoal, sem ter um trabalho importante para mostrar, fica desse jeito. Pode ser impressão a minha, mas essa JLo é só bonita. É linda, é gostosa, mas, como artista, não admiro, não."

Conflito entre Monark e Nego Di parece armado para atrair mídia

Nego Di, 29, e Monark, 33, tiveram uma discussão na rede social X (Twitter). O humorista criticou a atuação de Lula, Janja e Eduardo Leite durante a crise no Rio Grande do Sul, e Monark recomendou que ele se preparasse para, como ele, sair do país.

Para Leão Lobo, a aparente troca de farpas entre os dois não passa de uma tentativa pífia de atrair os olhares midiáticos para si. "São duas pessoas que eu não levo a sério. É uma bobagem [esse diálogo]. Parece que eles estão ali, só se provocando, para dar mídia, para terem palco."