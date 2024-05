Prima de Patrícia Poeta chora ao reencontrar apresentadora em cidade natal

Patrícia Poeta reencontrou uma prima nesta sexta-feira (17), enquanto apresentava o Encontro (Globo) direto da cidade natal, São Jerônimo, no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Apresentadora não conseguiu encontrar com os familiares antes do programa entrar no ar. "Eu cheguei na cidade ontem de noite. Dei uma olhada para ver a quantidade de água que ainda tinha. Eu ainda não consegui ver a minha família. Assim que acabar o programa, eu vou ver. Que bom que a família vem", disse Patrícia Poeta.

Prima da apresentadora caiu no choro. "Esse menino é estagiário da Apae. O sonho dele era te conhecer. Eu disse: 'Eu vou te levar'. Eu vou deixar tu trabalhar. Obrigada, viu."