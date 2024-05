Infantil, contrato de namoro de Endrick não garante sucesso de relação

Da Redação

Gabriely Miranda, 21, namorada de Endrick, 17, está no centro de uma polêmica com a sogra, Cíntia Ramos, após participação no Conversa com Bial (Globo). Durante o programa, a mãe do jogador opinou sobre o futuro do relacionamento - e o momento foi chamado de 'Casos de Família' nas redes sociais.

Anteriormente, em entrevista a um podcast, o casal contou que assinou um contrato de namoro. Embora não seja oficial, o documento prevê 'obrigações' como andar sempre de mãos dadas, dizer-se "eu te amo" constantemente e evitar "mudanças drásticas de comportamento".