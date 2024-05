História de Silvio Luiz se confunde com a da própria televisão brasileira

Leão citou Silvio Luiz como parte fundamental da história da TV no Brasil. "É a história da televisão que se vai um pouco. Ele completaria 90 anos agora em julho. Não chegou a completar os 90, mas deixa uma história, um legado na televisão brasileira. A história dele se confunde com a da própria TV nacional."

O jornalista prestou ainda sua solidariedade à família do locutor - em especial à cantora Márcia, 80, sua viúva. "Ela era uma das maiores cantoras do Brasil, mas se apaixonou de tal forma por ele que largou a própria carreira em função do casamento. Eles tiveram três filhos, a quem mando meu carinho. Imagino a dor que estão sentindo neste momento com a perda do pai."

Jennifer Lopez não tem o que mostrar como artista

A revista Life & Style divulgou que Jennifer Lopez, 54, e Ben Affleck, 51, estariam se separando. Ben já teria se mudado e não mora mais com JLo na mansão de US$ 60 milhões. A cantora, por sua vez, estaria procurando uma nova casa em Beverly Hills.

Para Leão Lobo, o grande problema de Lopez é ter muito o que mostrar enquanto figura pública, mas pouco como artista. "Quando a pessoa só tem [a expor] na mídia a vida pessoal, sem ter um trabalho importante para mostrar, fica desse jeito. Pode ser impressão a minha, mas essa JLo é só bonita. É linda, é gostosa, mas, como artista, não admiro, não."