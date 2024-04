Andreia provoca Liziane em A Grande Conquista: 'Quer cheirar meu c*?'

Liziane: "Você está com bafo".

Andreia: "O c* também tem bafo. Quer cheirar? Quer cheirar o c*?".

Liziane: "Nem escova os dentes. Babaca".

Andreia: "Eu não escovo os dentes nem lavo o c*. Quer cheirar meu c* também? Porque eu também não lavo o c*, não. Tô cagando e andando pra você!".

Liziane: "Fala com a minha mão".

Andreia: "Vai falar com o Batman".