Jade Picon 'imita' Guilhermina Guinle e mostra que é rica sem frescura

O jornalista comparou a influencer com a atriz Guilhermina Guinle, 49, que tem uma origem semelhante à dela. "Jade é aquele tipo de rica que vai à luta. Quem também é assim é a Guilhermina Guinle, que é de uma família tradicional do Rio de Janeiro. Eu a conheci pessoalmente no Copacabana Palace, em um dia em que ela estava nostálgica, olhando as escadarias e dizendo: 'Nossa, me lembro de vovó descendo essas escadas...'"

Ele pensa que tanto Jade como seu irmão, Leo Picon, 28, tem essa mesma qualidade da ex-esposa de Fábio Jr. "Guilhermina é uma menina tão bem resolvida, que foi à luta, virou atriz - e uma boa atriz. A Jade me lembra um pouco ela - que é rica porque é rica, mas não fica vivendo de frescura. Acho que a Jade é assim. O irmão dela também parece ser assim, bem soltão."

Yas Fiorelo: Fiuk passou de 'cara de pressão baixa' a bad boy com Deolane

O 'borogodó' de Fiuk, 33, foi pauta de discussão entre os apresentadores Yas Fiorelo e Leão Lobo na edição desta quarta-feira (15) do programa Splash Show.

Yas Fiorelo opina que Fiuk melhorou muito de uns anos para cá. "Antes, ele tinha uma cara muito de pressão baixa, uma carinha de anemia. No BBB, dava vontade de dizer: 'Bota um sal debaixo da língua desse garoto, dá um feijão para ele'. Agora, ele está meio 'bad boy' com a Deolane [Bezerra, 36, atual affair do rapaz]. Então, deu uma melhorada."