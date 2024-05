Patrícia Poeta ao vivo no RS foi atitude questionável da Globo

Da Redação

A edição deste domingo (5) do Fantástico (Globo) recebeu críticas por ter dado mais destaque ao show de Madonna, 65, que à cobertura das enchentes no Rio de Janeiro. O evento com a loira ocupou 33 minutos da duração do dominical, enquanto a tragédia gaúcha não passou dos 25.

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, entende esse descompasso como um grande erro do jornalismo global. "É importante lembrar que dar destaque ao show da Madonna era um compromisso [da Globo] - mas, mesmo assim, tinham que ter feito mais pelo Rio Grande do Sul. Tudo bem dar 33 minutos à Madonna - era para 'pagar a conta' -, mas menos tempo para o Rio Grande foi sacanagem."