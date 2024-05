Abrigos só pra mulheres e crianças no RS: a que ponto chegamos?

O recurso de separar os corpos ou vigiar 24 horas é necessário, mas é paliativo. É incapaz de garantir a segurança de todas. Homens abusadores são hábeis e determinados, em algum momento você estará exposta.

Vagões exclusivos no metrô, acompanhante no hospital, localizador no telefone, gravação do diálogo no Uber — de quantas soluções assim precisaremos? Quantas soluções que, pra garantir a nossa segurança, acabam nos impondo ainda mais restrições?

Eu quero ser livre pra entrar em qualquer vagão. Ir ao hospital sozinha, sem depender de ninguém. Pegar um táxi e não ficar olhando o GPS, com medo de ele desviar do caminho e me levar pra um lugar escuro. Caminhar pelas ruas nos mesmos horários que os homens podem caminhar. Fazer as mesmas coisas, sem sentir o peso nas pernas por andar acelerado, o tremor no peito, a respiração ofegante. Sem implorar baixinho pra aparecer um urso, em vez de um homem.

Pra isso mudar, não existe atalho. A violência contra a mulher é um crime de dominação, não tem nada a ver com impulso ou necessidades sexuais. Por isso precisamos superar a ideia de uma sociedade em que os homens têm o poder e os corpos das mulheres valem menos. E só podemos fazer isso pela educação. Enquanto isso, nenhuma lei vai dar conta de nos proteger.