Conflito entre Monark e Nego Di parece armado para atrair mídia

Da Redação

Nego Di, 29, e Monark, 33, tiveram uma discussão na rede social X (Twitter). O humorista criticou a atuação de Lula, Janja e Eduardo Leite durante a crise no Rio Grande do Sul, e Monark recomendou que ele se preparasse para, como ele, sair do país.

O ex-participante do BBB 21 (Globo), por sua vez, agradeceu "a dica e a preocupação" do ex-podcaster, mas ressaltou que há "um abismo" entre as atitudes e falas de um e outro. "Eu estou lutando pelo meu estado! Só!", concluiu Nego Di, gaúcho.