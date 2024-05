Simioni volta a desrespeitar Scheila Carvalho ao usar traição para aparecer

Para ele, Simioni volta a desrespeitar Scheila ao trazer esse assunto de volta à mídia após tanto tempo. "Ela não devia nem tocar no assunto [outra vez], ainda mais em uma entrevista. Parece que é um desrespeito de novo. Antigamente, ao menos as pessoas tinham vergonha de falar essas coisas. Que conteúdo é esse de 'roubei' o marido da outra'?"

Leão entende que a empresária está, mais uma vez, usando a polêmica do adultério para se promover. "Acho feio usar essa história para aparecer. É uma coisa esquisita você fazer de algo ruim, de uma sacanagem que você fez com outra pessoa, para poder aparecer. Me parece muito baixo."

Infantil, contrato de namoro de Endrick não garante sucesso de relação

Gabriely Miranda, 21, namorada de Endrick, 17, está no centro de uma polêmica com a sogra, Cíntia Ramos, após participação no Conversa com Bial (Globo). Durante o programa, a mãe do jogador opinou sobre o futuro do relacionamento - e o momento foi chamado de 'Casos de Família' nas redes sociais.

Anteriormente, em entrevista a um podcast, o casal contou que assinou um contrato de namoro. Embora não seja oficial, o documento prevê 'obrigações' como andar sempre de mãos dadas, dizer-se "eu te amo" constantemente e evitar "mudanças drásticas de comportamento".