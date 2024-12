A Fazenda precisa de um chacoalhão para continuar existindo no ano que vem

São muitos anos com tudo muito consolidado, sem muito espaço para inovação. O mundo mudou, as coisas acontecem o tempo todo aqui fora, e A Fazenda continua acontecendo basicamente três dias por semana -na terça com a formação da roça, na quarta com a prova do fazendeiro e na quinta com a eliminação.

É muito pouco para uma semana que possui sete dias inteiros e um pay-per-view carente por mais emoções.

Existe até uma dinâmica aos domingos, mas que se tornou chata e repetitiva, sempre com a mesma ladainha. Poderia até culpar os participantes pela falta de repertório, mas acredito que a culpa maior seja da fragilidade do quadro, que repete a mesma premissa sempre.

A Fazenda possui uma base de fãs bem consolidada, mas faz tempo que não fura a bolha com notícias positivas. Uma mexida estrutural no programa, pensando até nos perfis selecionados para o elenco, pode levar o reality a uma nova era de ouro.

Voltamos a qualquer momento com novas informações.