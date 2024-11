Confusa e sem nexo, 'Mania de Você' é a melhor coisa da TV em 2024

O confuso folhetim de João Emanuel Carneiro é um exemplar pioneiro na era da pós-coesão. A mera concatenação de eventos já não nos satisfazem mais: como estamos viciados em dopamina, "Mania de Você" não é para entender, é para sentir.

Ah, e como sentimos durante a exibição de cada capítulo. Sinto muito! Sinto horrores! Vergonha alheia! Raiva! Constrangimento! E até culpa —não poderíamos estar ocupando nosso tempo com outra coisa?

Muita gente está. A trama infelizmente não é o sucesso que se espera de uma novela das 21 horas. Está em um patamar até abaixo do que seria um fracasso esperado na faixa. Mas como eu não sou acionista da Globo, deveria estar preocupado?

Que nada! Detesto quando as discussões sobre produtos da indústria cultural percorrem apenas o rame-rame de audiência, bilheteria, visualizações, streams.

A vida não cabe no algoritmo! E Mania de Você também não —fui dar uma olhada no Globoplay e o carro-chefe da emissora está em um perigoso oitavo lugar entre as produções mais assistidas da plataforma, quase caindo para fora da caçamba do top 10.

Os aspectos que os jovens chamariam de cringe são justamente a melhor coisa da novela. Viola ficou uns dias sumida, virou melhor amiga do sujeito que roubou seu celular e agora é a coordenadora geral de um orfanato, ou abrigo, ninguém entende direito.