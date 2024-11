Goste ou não dele, Boninho já está fazendo falta para o BBB

Gostando ou não de Boninho, aí vai de cada um, mas o fato é que o diretor servia como uma espécie de embaixador do formato. Um elemento de referência, um para-raios para garantir que o programa fosse assunto mesmo quando ainda não era.

Nesse mesmo período de 2023, José Bonifácio Brasil de Oliveira já havia garantido alguma repercussão ao vindouro BBB. Foi no começo de novembro que ele negou veementemente a participação de Chico Moedas. "É fake! Não dá para eliminar quem não vai", informou nos Stories.

Chico Veiga, o Chico Moedas Imagem: Reprodução/Instagram

Chico Moedas está novamente sendo cotado para participar do BBB 25, dessa vez ao lado do seu querido amigo Casimiro Miguel, simplesmente a cara e a coragem da Cazé TV, emissora esportiva concorrente da Globo. Mas dessa vez não tem ninguém para negar.

Com 6,5 milhões de seguidores, o perfil do diretor no Instagram era uma parte importante da narrativa canônica do BBB. Para efeitos comparativos, Fernanda Bande e Bia do Brás, que estão sendo aproveitadas pela Globo após participarem na edição deste ano, tem 2,3 e 5,3 milhões, respectivamente.

Além de funcionar como um cheerleader de si mesmo, a rede social trazia informações em primeira mão e ajudava a direcionar a internet em torno do programa. É verdade que estamos até hoje esperando o destino do tal argentino que iria entrar para uma "trolagem" que não pegou muito bem quando anunciada. Mas até isso servia para convulsionar a web.