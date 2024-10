Chaves e TV Colosso animam Dia das Crianças na crise da meia-idade

Trata-se de um humorístico com bonecos e fantoches que apresentou ao mundo personagens fascinantes como a produtora e apresentadora Priscilla, o faz-tudo Gilmar (e seus colegas gilmares, eram vários), além de uma miríade de outros cães inspirados em figuras populares da época. Thunderdog ficou mais tempo na Globo que o Thunderbird, ex-VJ da MTV com uma rápida passagem pela emissora. Jaca Paladium era inspirado em Jack Palance, do "Acredite se quiser".

Há muito tempo fora do ar, finalmente retorna ao catálogo da Globo e também está em exibição no Viva, canal especializado em reprises que é um sucesso na TV a cabo. Os episódios são liberados diariamente em ambas as plataformas, apenas com as esquetes, obviamente sem as animações que recheavam a atração.

Além da produção de alto nível, o texto é extraordinário -oferecido por estetas como Laerte, Angeli, Glauco, Luis Gê, Fernando Gonsales e outros talentos. O primeiro episódio começa com o apresentador do principal telejornal da nova emissora, o Walter Gate, sofrendo uma crise de ansiedade por conta da ansiedade com a inauguração. Ele fica se coçando e cogita até correr atrás do próprio rabo, pois é um cachorro.

A produtora Priscila fica preocupada, mas logo é interrompida por um rompante do proprietário da TV Colosso, o "chefinho" JF e o seu assessor Capachão -um baita de um puxa-saco. Isso serve para apresentar logo de cara alguns personagens e também consolidar a simpática sheepdog como fio condutor do programa -ela é destaque no segmento imediatamente posterior também, com as previsões do místico Malabi.

Para quem gosta de TV, o retorno dessa atração é a melhor notícia dessa semana do Dia das Crianças. Além de brincar com o universo televisivo, que era ainda mais pitoresco e pujante 30 anos atrás, era também uma pepita escondida há tempo demais nos arquivos de Curicica.

Neste sábado também teremos o retorno de outro sucesso da TV para crianças, o Chaves e também o Chapolin, após um hiato de 4 anos por conta de imbróglio entre o herdeiro de Chespirito e a Televisa. É uma boa notícia para o SBT, mas seus episódios foram exibidos e reexibidos em verso e prosa ao longo de mais de 40 anos.