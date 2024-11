"Peter Pan - O Musical da Broadway" retorna para uma última temporada em SP

A produção "Peter Pan - O Musical da Broadway" chegará ao palco do Teatro Liberdade, em São Paulo, para uma última e breve temporada a partir de 07 de novembro. Com direção de José Possi Neto, o espetáculo já foi visto por mais de 130 mil pessoas, sendo sucesso de público e crítica desde sua estreia no Brasil, em 2018. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Sympla ou através da bilheteria oficial do Teatro Liberdade.

"Peter Pan - O Musical da Broadway" Imagem: Joaquim Araújo/Divulgação

Estrelado por Mateus Ribeiro no papel-título, o artista, conhecido por sua versatilidade, promete encantar os espectadores. Além disso, o veterano Saulo Vasconcelos também retorna ao papel do Capitão Gancho, repetindo sua atuação na segunda temporada paulistana, apresentada em 2022. O elenco conta ainda com Belle Cárceres como Wendy, Bia Passos como Sininho e Jane e outros nomes.