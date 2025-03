O rolinho primavera de pizza que viralizou dá certo? Testamos a receita!

Sabe aquelas receitas que a gente vê na internet e duvida que dão certo? Pois elas serão postas à prova no "Viralizou, testei", o novo programa de Nossa.

Chamamos um expert no assunto para nos ajudar nessa tarefa. Caio "Brogui" Novaes, pioneiro dos vídeos de gastronomia no YouTube com seu canal Ana Maria Brogui, comanda a atração testando, a cada semana, uma receita que bombou nas redes sociais.