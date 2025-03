A reinvenção de Brogui, pioneiro da internet: 'Ensinei milhões a cozinhar'

No próximo mês de junho, Caio Novaes completa 16 anos como youtuber. Quando "tudo ainda era mato" na internet, ele saiu na frente e criou o primeiro canal exclusivamente de culinária na plataforma, o Ana Maria Brogui.

Mais de 1,2 mil vídeos e 3,57 milhões de seguidores depois, a partir de agora ele integra o time de apresentadores do UOL e estará à frente do programa Viralizou, Testei, que estreia nesta terça-feira (18) e no qual vai investigar se as receitas que bombam nas redes sociais realmente funcionam — e dar seu toque de cozinheiro formado no mundo virtual.