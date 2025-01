Não suporta assento reclinável em voos? Entre para esse abaixo-assinado

"La-Z-Boy passou quase 100 anos inovando e criando as poltronas reclináveis mais confortáveis e de maior qualidade. Apesar de essas características continuarem destacando nossos produtos [no mercado], acreditamos que o conforto [de um] não deva chegar ao custo [do conforto] dos outros. Nossa campanha #BanReclining é simples: apenas porque você pode reclinar o assento, não significa que você deva sempre", explicou a diretora sênior de marketing do consumidor Nelly Martinez Garza à publicação.

Reclinar ou não: eis a questão

Assentos na classe econômica possuem espaços reduzidos, em diferentes níveis dependendo da aeronave e companhia, e apesar de o recurso para deitar a poltrona acabar ajudando muita gente a descansar melhor, há quem seja espremido pelo conforto do vizinho da frente — especialmente aqueles que têm pernas mais longas.

Além disso, quem costuma reclinar seu assento com muito entusiasmo acaba frequentemente derrubando bebidas e pertences (como notebooks) do vizinho no processo, causando transtorno e prejuízos.

Aparentemente, não é só o time da La-Z-Boy que se incomoda com a poltrona da frente, já que milhares de pessoas assinaram a petição no site banreclining.com. No entanto, a empresa ofereceu algum incentivo a quem participa: a chance de ser sorteado e ganhar uma poltrona (para casa) e US$ 500 para gastar no seu próximo voo.