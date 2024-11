Da Bahia à periferia de SP, a saga de uma lutadora: 'Devo tudo ao acarajé'

Tia Iraci e Thiago Simpatia, apresentador do Cozinha das Quebradas Imagem: Nossa/UOL

Toda festa eu tava com o tabuleiro de acarajé: festas de Reis, de São João, Natal, Ano Novo. O ano todo eu viajava e até para Goiânia eu fui. Tinha acabado de me separar quando achei a oportunidade de vir para São Paulo com meu filho que na época tinha um ano.

Iraci da Silva, a Tia Iraci do Acarajé

Iraci conta que assim que chegou sentiu um pouco de medo na cidade grande: "Achei um serviço, comecei a trabalhar e aluguei um canto para morar com meu filho. A vida continuou".

A baiana também falou o que mais doía nesse período de dificuldade e adaptação: "[Era deixar meu filho] sozinho sem ninguém para cuidar. Eu não tinha condições de pagar uma pessoa para pagar e olhar ele".

O acarajé da Tia Iraci: tempero baiano em São Paulo Imagem: Nossa/UOL