A avó que doa 2 mil pães por dia e ajuda no combate à insegurança alimentar

Maria Paulina Avelino Marques da Silva, 73, é quem está por trás do Vó Tutu. Seu trabalho foi intensificado e ganhou projeção na pandemia, quando ela via o noticiário sobre o avanço do coronavírus e o pedido pelo confinamento social. Sabia que muitos dos seus poderiam nem ter o que comer.



Vó Tutu, como é conhecida, fala em um chamado divino: "Posso dizer sem medo de errar que isso que faço foi um chamado de Deus. Jamais falaria que foi uma iniciativa direta minha, não foi. Porque eu já faço esse trabalho há 30 anos. Com a pandemia que foi conhecido o trabalho da Vovó porque é pão, um alimento sagrado".

A primeira fornada foi suficiente para atrair pessoas e ter mais interessados. Com ajuda de um neto, na época com 8 anos, Vó Tutu acabou gravando um vídeo, compartilhado nas redes sociais.

Imagem: Nossa/UOL

A ideia era que chegasse em mais pessoas e ela tivesse ajuda. Deu certo: "No dia seguinte, foi uma loucura, uma benção. Era motorista de táxi trazendo dinheiro, era mãe trazendo fubá e farinha da própria cesta. Foi assim que a Vó conseguiu aumentar gradativamente esse pão".

Foi a periferia ajudando a periferia, a maior prova de amor que eu tive, porque foram os nossos, aqueles que passavam fome que se uniram para dar continuação a esse sonho. Foi assim que iniciou esse trabalho. Vó Tutu, fundadora do Instituto Vó Tutu

A causa social de Vó Tutu já foi exibida impressa na revista Veja. Seu instituto também já recebeu o prêmio de causa social no "Comer e Beber 2023". Até Luciano Huck e a chef Paola Carosella conhecem seu trabalho.